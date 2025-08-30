روسيا: هناك إجراءات تُتخذ لإضعاف العلاقات بين موسكو وطهران

أفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن وكالة نوفوستي للأنباء، أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن نشر معلومات كاذبة حول السياسة الخارجية للبلاد تجاه إيران في وسائل الإعلام الأجنبية يُعدّ حملةً مُستهدفةً تهدف إلى إضعاف العلاقات بين موسكو وطهران.

وأفاد بيان رسمي صادر عن الوزارة بهذا الشأن: "إنّ تكرار نشر مثل هذه المعلومات في فترة زمنية محدودة يُوحي بوضوح بأن أعداء روسيا وإيران قد نظّموا حملةً مُنسّقةً لنشر معلومات مُضلّلة، بهدف تقويض الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين الصديقين".

وأشار البيان إلى أن الادعاء الأكثر إثارةً للجدل كان على لسان محمد صدر، عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام، الذي زعم في مقابلةٍ مُصوّرة أن "موسكو نقلت معلومات استطلاعية تُتضمّن الإحداثيات الدقيقة لجميع أنظمة الدفاع الجوي الإيرانية إلى الحكومة الإسرائيلية". نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، هذا الادعاء "السخيف والعبثي تمامًا".

وجاء في البيان: "اتخذت روسيا موقفًا واضحًا ضد الهجمات العسكرية غير المبررة التي شنتها (إسرائيل) والولايات المتحدة على أراضي الجمهورية الإسلامية، والتي تتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي، وأدانت هذه الأعمال مرارًا وتكرارًا".

وأعربت وزارة الخارجية الروسية عن ثقتها في أن السلطات في طهران ستتابع باهتمام وسرعة "الأخبار الكاذبة" المنشورة في وسائل الإعلام، تمهيدًا لتطوير العلاقات الروسية الإيرانية في مختلف المجالات.

