العمید طلائي نيك: القوة الصاروخية الإيرانية في نمو مستمر ولا تخضع للعقوبات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أكد العميد رضا طلائي نيك، المتحدث باسم وزارة الدفاع ودعم القوات المسلحة: لو لم تكن القوة الصاروخية الإيرانية محلية ومبنية على المعرفة والقدرات المحلية، لما أمكنها النمو في ظل العقوبات المفروضة على المجال الدفاعي على مدى 45 عامًا.

وصرح المتحدث باسم وزارة الدفاع ودعم القوات المسلحة: على الرغم من العقوبات المفروضة على قطاع الدفاع في البلاد، فقد تشكلت صناعة الصواريخ وقوتها بالاعتماد على شهداء عظماء مثل الشهيد طهراني مقدم والشهيد حاجي زاده وغيرهما من النخب ورواد تكنولوجيا الصواريخ وتطويرها. ونظرًا لطبيعتها الأصيلة ومعرفتها الأساسية واعتمادها على الإبداع المحلي، ستظل القوة الصاروخية في نمو دائم وغير خاضعة للعقوبات.

وفي إشارة إلى دور الشهيد طهراني مقدم في تطوير القدرة الصاروخية، قال العميد طلائي نيك: إن الطبيعة الأصيلة والرائدة لصناعة الصواريخ وقوتها الإيرانية تعود إلى شهداء عظماء في هذا المجال، ويعتبر الشهيد طهراني مقدم أحد مؤسسي ورواد القوة الصاروخية الإيرانية وتوطينها.

وأشار إلى أن العقوبات لن تؤثر على نمو تقنيات القوة الصاروخية الإيرانية، لأنه من خلال الاعتماد على القوة والمعرفة المحلية، تم تقليل مستوى اعتماد صناعة الصواريخ على الدول الأجنبية إلى أدنى حد.

