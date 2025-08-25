العميد طلائي نيك: الكيان الصهيوني توسل لوقف الحرب

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه شرح العميد رضا طلائي نيك، المتحدث باسم وزارة الدفاع ودعم القوات المسلحة، الجوانب المختلفة للحرب المفروضة التي استمرت ١٢ يومًا في مقابلة، وقال: لقد أصبح فشل العدو في تحقيق أهدافه المنشودة خلال الحرب المفروضة الأخيرة واضحًا للجميع.

وقال العميد طلائي نيك: "فرض العدو الصهيوني هذه الحرب على بلادنا بهدف تقسيم إيران، والمساس بنظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية المقدس، وإضعاف قوتنا الوطنية. لكنه في النهاية، وبعد أن أصبح أكثر عجزًا ويأسًا من ذي قبل، توسل لوقف الحرب، ولجأ في نهاية المطاف إلى الحكومة الأمريكية لإنقاذ نفسه، كما فعل في الماضي".

واعتبر المتحدث باسم وزارة الدفاع ودعم القوات المسلحة أن أحد العوامل الرئيسية في هزيمة العدو هو التقييم الخاطئ لعواقب الحرب، مضيفًا: "لم يحسب العدو الأضرار العسكرية والأمنية والاقتصادية والبنية التحتية والسياسية الواسعة التي لحقت به في الحرب المفروضة عليه مؤخرًا. هذا الحساب الخاطئ لم يتسبب في إخفاقه في تحقيق أهدافه فحسب، بل تسبب أيضًا في تكاليف باهظة له ووجه ضربة قاصمة للبنية التحتية والآليات العسكرية للكيان الصهيوني سيئ السمعة".

في جانب آخر من خطابه، أشار العميد طلائي نيك إلى الحرب الإعلامية للعدو بعد توقف العمليات العسكرية، وقال: على الرغم من توقف العمليات العسكرية، إلا أن حرب العدو النفسية والإعلامية لم تتوقف. يواصل العدو ممارسة الحرب النفسية والضغط السياسي للتغطية على إحباطاته وإخفاقاته الداخلية.

وأشار المتحدث باسم وزارة الدفاع ودعم القوات المسلحة إلى أنه: يجب على الإعلاميين وعامة الناس التحلي بذكاء ويقظة أكبر من ذي قبل في مواجهة الحرب الإعلامية والنفسية، كما فعلوا قبل الحرب المفروضة وبعدها.

/انتهى/