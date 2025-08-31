اللواء حاتمي: الجيش مستعد لمواجهة التهديدات على جميع المستويات

وأفاادت وكالة مهر للأنباء، انه عشية ذكرى يوم الدفاع الجوي(1 سبتمبر)، التقى اللواء أمير حاتمي، القائد العام لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بعائلات شهداء الجيش في الحرب المفروضة التي استمرت 12 يومًا: النقيب جعفر شهبازي، والملازم جواد شادي، والملازم أكبر خسروي، والملازم محسن آين، والملازم إحسان باقري.

وفي هذا اللقاء، هنأ قادة ومنتسبي الجيش بذكرى يوم الدفاع الجوي للجيش، وأحيا ذكرى شهداء هذه القوة، قائلاً: إن الدفاع الجوي في طليعة الدفاع عن سماء البلاد، وقد أثبت في حرب الاثني عشر يومًا المفروضة أنه جاهز لمواجهة التهديدات على أي مستوى.

وأضاف اللواء حاتمي أن جميع شهداء ومقاتلي الحرب المفروضة الأخيرة بذلوا جهودًا وتضحيات لا توصف للدفاع عن الثورة ووطنهم الحبيب، وقال: كان للأعداء نوايا خبيثة وأهداف شريرة ضد إيران الإسلامية، لكن الشعب الإيراني العظيم ومقاتلي القوات المسلحة، بفضل الإجراءات الحكيمة لقائد الثورة والقائد الأعلى للقوات المسلحة، ووحدتهم وصمودهم، أحبطوا مؤامرات الأعداء.

وأضاف: لقد أظهر شهداؤنا الأبرار، بإدراكهم العميق لخبث الكيان المتغطرس ومخططاته الخبيثة لتقويض استقلال الوطن وأمنه، بتضحياتهم الصادقة، أسمى وأثمن مستويات التضحية ليبقى الشعب الإيراني العظيم شامخًا.

وأكد اللواء حاتمي: "إننا مدينون للتاريخ إلى الأبد للشهداء الأعزاء وعائلاتهم الكريمة الذين ساندوا زوجاتهم وأبناءهم بصبر وثبات".

وشدد القائد العام للجيش أن جنود الجيش على أهبة الاستعداد لحماية المصالح الوطنية والشعب الإيراني الأبي في مواجهة أعداء هذه الأرض والمياه اللدودين، وقال: "سنبقى صامدين من أجل إيران الحبيبة على طريق تحقيق المبادئ السامية للثورة وشهدائها الأبرار حتى آخر رمق من حياتنا".

وفي معرض تكريمه لمكانة عوائل الشهداء الرفيعة وتقديره لمكانتهم النبيلة، قال اللواء حاتمي: "دعواتكم ستكون مع المدافعين الحقيقيين عن الوطن في سبيل إعلاء اسم إيران الإسلامية العظيم".

واختتم القائد العام لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية كلمته بتقديم لوحة تذكارية تكريمًا وتقديرًا لصبر عوائل الشهداء وتضحياتهم وصبرهم.

