اللواء حاتمي: ليس أمامنا خيار سوى أن نصبح أقوى

أفادت وكالة مهر للأنباء، وأضاف اللواء حاتمي:" نحن نعيش في منطقة يتواجد فيها كيان احتلالي توسعي وقاتل للأطفال، ومبدأه هو أنه لا ينبغي لأي دولة أن تكون أقوى أو متفوقة عليه.ونحن نعيش في عالم يطالب فيه من يدعي السلطة "بالسلام من خلال القوة"، أي الخضوع دون أدنى مطالب أو اعتراض."

وأكد القائد العام للجيش:" في عالم كهذا ليس أمامنا خيار سوى أن نصبح مقتدرين وأقوياء؛ فنحن بحاجة إلى جيش قوي لحماية أمتنا، والجيش القوي هو الذي تقوم كل مكوناته بأداء مهمتها وواجباتها على الوجه الصحيح."

