كدخدائي: الهجوم الاستباقي غطاء للعدوان

أفدت وكالة مه للأنباء، قال عضو مجلس صيانة الدستور، كدخدائي: "الضربة الاستباقية يجب أن تكون رداً على تهديد فوري وحقيقي، وليس تهديداً خيالياً، كإدعاء أنك قد تشكل تهديداً لي في العشرين عاماً القادمة."

وأضاف :" ومن ناحية أخرى، حتى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ورغم كل انحيازها وتقاريرها الكاذبة، لم تذكر قط امتلاك إيران للأسلحة النووية. لذلك، لم يكن هناك تهديد حقيقي مباشر للكيان الصهيوني، ولم تُبدَ أي مؤشرات حتى الآن على وجود مثل هذا التهديد. ولم تُقبَل الهجمات القائمة على هذه المبررات على الساحة الدولية قط."

