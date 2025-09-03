باكستان.. انفجار قنبلة وسط تجمع شعبي يودي بحياة 13 شخصاً

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وقع الانفجار في منطقة وقوف السيارات أثناء مغادرة الحضور. التحقيقات تشير إلى أن التفجير انتحاري، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها. كويتا هي عاصمة إقليم بلوشستان المضطرب على الحدود مع أفغانستان وإيران.

وذكر المسؤول الحكومي حمزة شفاعات أن التجمع أقيم لإحياء الذكرى السنوية لوفاة سردار عطاء الله منغال، وهو زعيم قومي ورئيس وزراء سابق لإقليم بلوشستان، مضيفاً أن 33 شخصاً آخرين أصيبوا بجروح.

وقال: "التقارير التي لدينا تقول إن القنبلة انفجرت في منطقة لوقوف السيارات، عندما كان الناس يغادرون التجمع".

