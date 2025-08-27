وزير الدفاع الايراني: قواتنا المسلحة اثبتت قدرتها على دحر الكيان الصهيوني الخبيث

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه شرح العميد طيار عزيز نصير زاده، وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة الايرانية، إنجازات الصناعات الدفاعية في البلاد في اجتماع مشترك عُقد مساء الثلاثاء بمشاركة رؤساء لجان مجلس الشورى الإسلامي ومسؤولين في الوزارة.

وأكد العميد طيار نصير زاده في هذا الاجتماع: في إطار إجراءات القائد العام للقوات المسلحة للحفاظ على الجاهزية وتعزيزها بشكل متزايد لمواجهة تهديدات العدو، أثبتت القوات المسلحة، بروح الثقة بالنفس، والاعتماد على قوة الإيمان، والتركيز على المعرفة، والابتكار المستمر والتقنيات الجديدة بنهج جهادي، للعالم، القدرة على دحر الكيان الصهيوني الخبيث ، وخاصة في الحرب المفروضة الأخيرة.

وتابع: في الدفاع المقدس والوطني الأخير، تمكنت القوات المسلحة، باستخدام إنجازات الصناعات الدفاعية المتقدمة، في عمليات هجومية، من التغلب بنجاح على الدفاع الجوي متعدد الطبقات والمتقدم للكيان الصهيوني، الذي كان مدعومًا من الحكومات الغربية الأخرى والولايات المتحدة، وتدمير الكثير من أهدافه العسكرية بالصواريخ التي هي ثمرة جهود علماء الدفاع في البلاد.

وفي هذا الاجتماع، الذي عُقد بمناسبة يوم الصناعات الدفاعية وأسبوع الحكومة، شرح مسؤولو وزارة الدفاع مسار الإجراءات والتوجهات الاستراتيجية والحالية، بالإضافة إلى تفاعلات وزارة الدفاع مع مجلس الشورى الإسلامي والحكومة والقوات المسلحة، وشرحوا حالة الاستعداد الدفاعي.

وأشاد أعضاء لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية ورؤساء اللجان المتخصصة في مجلس الشورى الإسلامي بإنجازات القوات المسلحة وانتصار الشعب الإيراني في الحرب التي فرضها الكيان الصهيوني، وأكدوا على جهود القوات المسلحة وتعزيز إجراءاتها لتطوير قدرات الصناعات الدفاعية في المجالات الاستراتيجية مثل تطوير القوة الصاروخية والدفاع الجوي والحرب السيبرانية وغيرها من مجالات القتال البري والجوي والبحري، بهدف تحقيق قدرات تكنولوجية ودفاع وطني مشترك أكبر، وتحدثوا عن استعداد المجلس لدعم القوات المسلحة والصناعات الدفاعية.

ومن بين القضايا التي أثارها وأكد عليها أعضاء مجلس الشورى تحسين معيشة أفراد القوات المسلحة والمتقاعدين، وتوفير الموارد والاعتمادات الكاملة وفي الوقت المناسب لتعزيز القدرات الدفاعية للبلاد هذا العام ومشروع قانون الميزانية السنوية.

