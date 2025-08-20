وزير الدفاع الإيراني: سنستخدم صواريخ جديدة إذا أقدم العدو على اى مغامرة جديدة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرّح العميد عزيز نصير زاده، وزير الدفاع ودعم القوات المسلحة، على هامش اجتماع مع مجموعة من الملحقين العسكريين الأجانب المقيمين في طهران، والذي عُقد بمناسبة "يوم الصناعات الدفاعية"، أمام مجموعة من الصحفيين، بأننا واجهنا قوة مدعومة بالكامل في حرب الاثني عشر يومًا، وصرح قائلاً: "لم تواجه الجمهورية الإسلامية الإيرانية الكيان الصهيوني فحسب في هذه الحرب، بل كانت جميع القدرات اللوجستية والاستخباراتية والداعمة للولايات المتحدة حاضرة في هذه الحرب".

أكد العميد نصير زاده: لم تعتمد القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية على الموارد الأجنبية في الدفاع المقدس الذي استمر 12 يومًا بأي شكل من الأشكال، وكل ما استُخدم في الحرب كان من إنتاج صناعاتنا الدفاعية. وقد شهد العالم أن الصواريخ التي استُخدمت أصابت أهدافها بدقة كاملة وألحقت أضرارًا جسيمة بالعدو الصهيوني".

وأشار إلى الرقابة الإعلامية المكثفة للكيان الصهيوني على خسائرها، وقال: على الرغم من أن الرقابة الإعلامية للكيان الصهيوني لم تسمح بتغطية الضربات الصاروخية الإيرانية بشكل كامل، إلا أن المعلومات المتعلقة بهذه الضربات انتشرت تدريجيًا، مما أظهر قدرات القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وأن قدراتنا في استخدام صواريخنا أقوى بكثير مما سبق، والتي لم تُستخدم.

صرح وزير الدفاع ودعم القوات المسلحة بأن الصواريخ المستخدمة في حرب الاثني عشر يومًا صُنعت من قِبل وزارة الدفاع قبل عدة سنوات، مضيفًا: "اليوم، صنعنا ونمتلك صواريخ تتمتع بقدرات أفضل بكثير من الصواريخ السابقة، وإذا أقدم العدو الصهيوني على مغامرة أخرى، فسنستخدم هذه الصواريخ بالتأكيد".

وقال العميد نصير زاده: "استُخدمت جميع القدرات الدفاعية التي تُعتبر من أقوى الدفاعات خلال حرب الاثني عشر يومًا، بما في ذلك أنظمة ثاد، وباتريوت إم آي إم-104، والقبة الحديدية، وحيتس. ورغم كل هذه الأنظمة، لم يمنع الكيان الصهيوني سوى حوالي 40% من صواريخنا من الوصول إلى أهدافها في الأيام الأولى من الحرب، ولكن في الأيام الأخيرة، كانت 90% من صواريخنا تصيب أهدافها، مما أوضح أن خبراتنا قد ازدادت، وأن القدرات الدفاعية للطرف الآخر قد انخفضت. لو استمر هذا التوجه، لكانت القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية قد تفوقت بالتأكيد".

واعتبر وزير الدفاع الدبلوماسية الدفاعية إحدى الوسائل السلمية للتواصل العسكري والدفاعي، وأكد: "ستكون لدينا علاقات دبلوماسية دفاعية مع الدول الصديقة، وفي هذا الصدد لدينا علاقات جيدة مع معظم دول العالم، وبالتالي فإن الدبلوماسية الدفاعية هي إحدى الاستراتيجيات الرئيسية لوزارة الدفاع التي تنتهجها".

/انتهى/