٠٣‏/١٠‏/٢٠٢٥، ٧:٥١ م

حادث مروحية تابعة للهلال الأحمر في أوشترانكوه

مدير الهلال الأحمر في محافظة لرستان قال أفادت التقارير الأولية، مساء 3 أكتوبر/تشرين الأول، بتعرض مروحية تابعة لجمعية الهلال الأحمر، أُرسلت إلى مرتفعات أوشترانكوه في محافظة لرستان لعملية إنقاذ، لحادث.

وأفادت وكالة مهر للأنباء كانت المروحية قد أُرسلت للبحث عن امرأة مفقودة وإنقاذها على ارتفاع 4000 متر في أوشترانكوه، وتعرضت لحادث على ارتفاع 2800 متر، وعلى متنها 8 ركاب، بمن فيهم طاقم الطائرة ورجال الإنقاذ من الهلال الأحمر.

حاليًا، أُرسلت 6 فرق عمليات من لرستان إلى المنطقة، وتُجري تحقيقات في الحادث.

صرح مهدي بازوكي، المدير العام لإدارة الأزمات في محافظة لرستان، "إن قائد المروحية التي سقطت في مدينة أشترانكوه أزنة توفي ، ليرتفع عدد شهداء هذا الحادث المأساوي إلى اثنين".

وأضاف: "أحد المنقذين في حالة حرجة أيضًا بسبب خطورة إصابته".

