حادث مروحية تابعة للهلال الأحمر في أوشترانكوه

وأفادت وكالة مهر للأنباء كانت المروحية قد أُرسلت للبحث عن امرأة مفقودة وإنقاذها على ارتفاع 4000 متر في أوشترانكوه، وتعرضت لحادث على ارتفاع 2800 متر، وعلى متنها 8 ركاب، بمن فيهم طاقم الطائرة ورجال الإنقاذ من الهلال الأحمر.

حاليًا، أُرسلت 6 فرق عمليات من لرستان إلى المنطقة، وتُجري تحقيقات في الحادث.

صرح مهدي بازوكي، المدير العام لإدارة الأزمات في محافظة لرستان، "إن قائد المروحية التي سقطت في مدينة أشترانكوه أزنة توفي ، ليرتفع عدد شهداء هذا الحادث المأساوي إلى اثنين".

وأضاف: "أحد المنقذين في حالة حرجة أيضًا بسبب خطورة إصابته".