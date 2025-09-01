بقائي: إذا صادق البرلمان على الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي، فلن نستطيع منعه

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه في مقابلة مع صحيفة بريطانية، صرّح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بأنه إذا صادق مجلس الشورى الإسلامي على انسحاب إيران من معاهدة حظر الانتشار النووي، فلن تستطيع الحكومة منعه قانونيًا.

وقال: "الأوروبيون ينفذون ما يمليه عليهم ترامب، ودور أوروبا آخذ في التضاؤل".

وأضاف: "هناك انعدام ثقة حاد بين مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإيران. والقلق الحقيقي هو أن المعلومات التي تجمعها الوكالة الدولية في المواقع ستُنقل إلى اسرائيل".

وشدد: قد ازداد هذا القلق، لا سيما بعد النهج المُسيّس للوكالة. لا يمكننا تجاهل أن الولايات المتحدة وإسرائيل أساءتا استخدام تقارير الوكالة السابقة لتمرير قرار في مجلس إدارة الوكالة، مدعيتين أن إيران لا تمتثل لالتزاماتها، حيث ان القرار استُخدم كذريعة لى إسرائيل لمهاجمة إيران في يونيو/حزيران".

