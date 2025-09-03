  1. إيران
  2. السياسة
٠٣‏/٠٩‏/٢٠٢٥، ٩:٥٨ ص

بقائي يعلق على شرح عضو البرلمان الأوروبي للجرائم الصهيونية

ردّ المتحدث باسم وزارة خارجية الايرانية على شرح عضو البرلمان الأوروبي للجرائم الصهيونية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب إسماعيل بقائي على حسابه في منصة اكس للتواصل الاجتماعي: "شرح مایکل مک نامارا، عضو البرلمان الأوروبي، جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي ارتكبها الكيان الصهيوني في غزة، وقمع الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية، والعدوان الإجرامي الذي يمارسه هذا الكيان على إيران".

وأضاف المتحدث باسم وزارة خارجية بلادنا: "هذا أمرٌ يجب على الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية الانتباه إليه، إذا أرادوا أن يُعترف بهم كأطراف تفاوضية موثوقة ومسؤولة وملتزمة بالقانون، وقادرة على لعب دور في السلام العالمي".

