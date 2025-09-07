العميد رضائي: لدينا تعاون جيد مع باكستان في تأمين الحدود

أفادت وكالة مهر للأنباء، صرح العميد قاسم رضائي، خلال زيارته للحدود الإيرانية المشتركة مع أفغانستان وباكستان، يوم الأحد7 سبتمبر/أيلول: "إن الجاهزية العالية لحرس حدودنا في مجال أمن الحدود تعود إلى إنشاء نقاط تفتيش حدودية ودوريات مُحددة، كما أن لدينا تعاونًا جيدًا مع باكستان في ضمان أمن الحدود، ويُعد الاجتماع المشترك لحرس الحدود من الأهداف المُؤكدة لاستمرار أمن الحدود".

وفي إشارة إلى قوة حرس الحدود النخبة في جمهورية إيران الإسلامية في مراقبة الحدود، قال: "اليوم، تنعم الحدود بسلام وأمن تامين، وهي مُلائمة جدًا للأنشطة في مجال الصناعة أو حتى الزراعة، ولإنشاء الصناعات الصناعية والصناعات المُتكاملة".

وأضاف نائب قائد قوات الشرطة في البلاد: "خلال السنوات العشر الماضية، تم إنشاء تدابير فعّالة للغاية، مثل نقاط التفتيش والأبراج الحدودية، ومن الضروري صيانة هذه الأماكن والمباني والمعدات الأمنية، وتخصيص ميزانيات خاصة على المستوى الوطني، بفضل وجود حرس الحدود في هذه المقرات".

أشار هذا المسؤول الأمني الكبير إلى أننا نشهد اليوم أداءً ممتازًا في حماية الحدود ومراقبتها من خلال الأنظمة الكهربائية والبصرية، مما قلل من دخول المخدرات والكشف عنها في البلاد، ويعني ذلك ضبطًا دقيقًا للحدود وإنشاء أنظمة مراقبة إلكترونية في المناطق الشرقية من البلاد.

