عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان: هناك ضرورة للاهتمام بتطوير علاقات إيران مع الصين وروسيا

أفادت وكالة مهر للأنباء، دعا روح الله نجابت في خطابه خلال الجلسة المفتوحة لمجلس الشورى الإسلامي يوم الأربعاء (3 سبتمبر) إلى إيلاء المزيد من الاهتمام لميزانية القوات المسلحة، وذكر أن أهم سر من أسرار انتصار البلاد في حرب الـ 12 يومًا كان مقاومة الشعب والوحدة المقدسة، وذكّر بأن الحفاظ على هذه الوحدة واجب ديني. وأشار :"قال قائد الثورة إنه يجب أن يكون كل اهتمامنا على العدو وعلينا جميعًا أن نسعى جاهدين من أجل الوحدة. إذا أراد أحد المساس بهذه الوحدة، يجب مواجهته بالتأكيد."

وفي إشارة إلى قضية المفاوضات، أضاف: لقد أظهرت التجارب السابقة أن البعض ذهب باسم المفاوضات، لكنهم فرضوا آلية الزناد على البلاد. لذلك، يجب أن يكون واضحًا ما إذا كانوا يريدون التفاوض من موقع قوة أم ضعف، لأن العدو لا يفرق بين القوات المسلحة وجهاز السياسة الخارجية والشعب.

ذكّر النائب عن زرقان التابعة لمحافظة شيراز في البرلمان: تسعى ثلاث دول أوروبية الآن إلى تفعيل آلية الزناد عبر مراسلة الأمم المتحدة. وبالطبع، فإن آلية الزناد ليست كما يتم تصويرها، لأننا كنا نواجه ظروفًا أكثر صعوبة وتغلبنا عليها.

فيما يتعلق بالرسالة المشتركة من إيران والصين وروسيا إلى الأمم المتحدة، قال عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان: "أظهر هذا الإجراء أنه في حال تحديد مهمة مشتركة، سيحظى ذلك بدعم الأطراف، وأنه بالإضافة إلى التطلع إلى المفاوضات مع الولايات المتحدة، ينبغي أيضًا إدراج مسألة تطوير العلاقات مع الصين وروسيا على جدول الأعمال". واعتبر أن نزاهة زيارة الرئيس الأخيرة إلى الصين وبيانها الختامي جديران بالثناء، وأشار إلى أنه "على الرغم من إدانة رؤساء الدول المختلفة الحاضرين في قمة منظمة شنغهاي للتعاون لهجوم الكيان الصهيوني على إيران وجرائمه، وكذلك العقوبات المفروضة علينا، لم تُرَ أي خطة يمكن الاعتماد عليها".

