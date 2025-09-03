  1. إيران
  2. الإقتصاد
وزير الإقتصاد الإيراني: العلاقات الاقتصادية الإيرانية مع الصين تحظى بمتابعة جادة

أكد وزير الاقتصاد والمالية الإيراني، علي مدني زاده، على أهمية متابعة العلاقات التجارية والاقتصادية بين إيران والصين.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه في حديثه على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون في تيانجين، الصين، أكد رئيس اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين إيران والصين، علي مدني زاده، على أهمية متابعة القضايا الاقتصادية وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.

وأشار إلى أن المنظمات الدولية، بما فيها منظمة شنغهاي للتعاون ومجموعة البريكس، تُعتبر بديلاً مناسباً لمواجهة الأحادية، واصفاً إياها باتحادات وتحالفات اقتصادية جديدة.

من جانبه أشار السفير الإيراني لدى الصين عبد الرضا رحماني فضلي إلى مشاركة وزير الاقتصاد الإيراني في قمة منظمة شنغهاي للتعاون، مؤكدا على ضرورة متابعة القضايا الاقتصادية بين طهران وبكين وأيضا زيادة حجم التجارة الثنائية.

