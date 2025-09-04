تصدير أكثر من 38 ألف طن من البضائع من جمارك شمال خراسان

أفادت وكالة مهر للأنباء، صرّح السيد إبراهيم حسيني: "تم تصدير أكثر من 38 ألف طن من البضائع من جمارك خراسان الشمالية خلال الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام".

وأضاف: "بلغت قيمة هذه البضائع 16,502,000 دولار أمريكي".

وأوضح مدير جمارك خراسان الشمالية: "معظم البضائع المصدرة كانت سماد اليوريا، ومقابض الأبواب سهلة الفتح للمنتجات الفولاذية، وهيدروكسيد الصوديوم، والتي صُدّرت إلى دول مثل أوزبكستان والعراق وتركيا وأفغانستان".

وأشار حسيني إلى أن كمية البضائع المصدرة انخفضت بنسبة 48% من حيث القيمة و58% من حيث الوزن مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأضاف: "المواد الخام ومعدات وحدات الإنتاج، والألواح الشمسية، والفانيليا، والأرز الصالح للأكل، هي سلع مستوردة من باكستان وموريشيوس".

وقال حسيني: إن كمية البضائع المستوردة انخفضت بنسبة 14 بالمئة من حيث القيمة و5 بالمئة من حيث الوزن مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

