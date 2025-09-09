صالحي: يمكن صياغة خطة استراتيجية شاملة بين إيران وأرمينيا على أساس الثقافة والفن

وأفادت وكالة مهر للأنباء من مركز العلاقات العامة والإعلام بوزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي، قال السيد عباس صالحي، في لقاء مع وزيرة التعليم والعلوم والثقافة والرياضة الأرمينية، جانا أندرياسيان، في إشارة إلى الذكرى المئوية للحفل الأرمني في إيران: "عادةً ما تُخلّف الذكرى المئوية ذكريات طيبة، ويُشير تنظيم الذكرى المئوية للحفل الأرمني في إيران إلى تلاقي التاريخ العريق للعلاقات بين البلدين، ونأمل أن يكون هذا التعاون مُقدّمةً لأعمالٍ أكبر".

وأكد صالحي أن العلاقات بين البلدين كانت جيدةً للغاية، بل وأصبحت أفضل في عهد الحكومة الرابعة عشرة، وتابع: "زيارات مسؤولي البلدين تُجسّد هذا النهج، كما تُؤكّد زيارة الرئيس بزشكيان الأخيرة إلى أرمينيا وتوقيع 12 وثيقةً هذا التوجه".

في هذا اللقاء، الذي عُقد مساء الأحد، قال وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي: إن رؤية الرئيس بزشكيان تتمثل في صياغة خطة استراتيجية شاملة بين إيران وأرمينيا، ورسم مسار استراتيجي للمستقبل.

وأكد صالحي أنه يمكن صياغة خطة استراتيجية شاملة قائمة على الثقافة والفن، لأن روحي الشعبين متشابكتان، مضيفًا: "لذلك، فإن تحقيق هذه الرؤية يعتمد على تعاون أكبر بين وزارتنا ووزارتكم والمجتمع المدني المرتبط بهاتين الوزارتين، وسيكون وجودكم في إيران مقدمةً لتحقيق هذا الأفق".

آندراسيان: لقد أُعجبتُ بنصب برسيبوليس وتخت جمشيد التاريخي

من جانبها قالت جانا أندرياسيان، وزيرة التعليم والعلوم والثقافة والرياضة الأرمينية، خلال هذا اللقاء: "نُظِّمت جميع هذه البرامج (حفل الأوركسترا الفيلهارمونية الأرمينية في برسيبوليس، وغيرها) بمساعدة وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي، وقد لعبت هذه الوزارة دورًا هامًا في التحضير لتنفيذ هذا البرنامج، وخاصةً في منح التصاريح".

وأضافت: "أود أن أشكركم على جديتكم، لقد كان برنامجًا وعرضًا رائعًا، وقد أُعجبتُ بنصب برسيبوليس و بناء تخت جمشيد التاريخي، وآمل أن يستمر هذا التعاون وأن أشهد عروضًا إيرانية في أرمينيا".

وأكدت أندرياسيان: "زيارة السيد بزشکیان تُمثل نقطة تحول في مستقبل العلاقات بين البلدين. وقد تم توقيع وثائق بين البلدين، معظمها يتعلق بأنشطة وزارتينا".

وقالت وزيرة الثقافة الأرميني: "كما نسعى إلى توحيد مجتمعاتنا بلغة السينما، يمكننا أيضًا أن نفعل الشيء نفسه مع لغة الأدب؛ لدينا برامج مماثلة مع بعض الدول ونقوم بترجمات مشتركة، مما سيؤدي إلى ترجمة أعمال كتّاب البلدين المعاصرين إلى الفارسية والأرمنية".

