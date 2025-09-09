الاحتفال بذكرى مولد الرسول الأعظم (ص) سيقام في مدينة قم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال حميد ناطقي، رئيس وفد خادم الرضا (ع) في قم، في حديث مع الصحفيين: بمناسبة ذكرى مولد نبي الرحمة محمد المصطفى (ص) وولادة الإمام الصادق (ع)، سيُقام برنامج خاص بحضور حماسي من محبي أهل البيت (ع) يوم الأربعاء 10 سبتمبر ، الساعة الثامنة مساءً، في قاعة غدير الدولية للمؤتمرات بمكتب الإعلام الإسلامي في حوزة قم.

وأضاف: سیركّز هذا الحفل على إلقاء الكلمات والمديح وتقديم برامج ثقافية ودينية متنوعة، ونسعى جاهدين لتوفير أجواء مناسبة لإحياء هذه المناسبة المباركة.

أكد السيد ناطقي أن موکب خادم الرضا (عليه السلام) في قم يؤكد دائمًا على تعزيز الروابط الاجتماعية والدينية بين الناس، وقال: "هذا الاحتفال ليس فقط فرصة لإظهار الإخلاص للنبي العظيم (صلى الله عليه وآله) والإمام الصادق (عليه السلام)، بل هو أيضًا فرصة للمؤمنين للتجمع وإعادة قراءة التعاليم الأخلاقية والمعرفية لحياة نبي الإسلام ومدرسة أهل البيت (عليهم السلام)."

