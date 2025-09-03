نائب وزير الخارجية الايراني يلتقي السيد الحكيم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، استقبل السيد عمار الحكيم، زعيم تيار الحكمة الوطني العراقي، سعيد خطيب زاده، نائب وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، يوم الأربعاء.

وفي هذا اللقاء، الذي حضره محمد كاظم آل صادق، سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى بغداد، استعرض الجانبان العلاقات الثنائية بين العراق والجمهورية الإسلامية الإيرانية وسبل تعزيزها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين والجارين، بالإضافة إلى تطورات الأوضاع في المنطقة.

وأشاد الحكيم بمظاهر التضامن خلال زيارة الأربعين وذكرى وفاة النبي محمد (صلى الله عليه وآله) واستشهاد الإمام الحسن العسكري (عليه السلام).

وأكد على أهمية الاستقرار في المنطقة، مشيرًا إلى أن أي تهديد في أي مكان بالمنطقة سيُعرّض أمن واستقرار دولها للخطر.

وفي معرض إشارته إلى الوضع في العراق واستقراره، أكد زعيم تيار الحكمة الوطني العراقي أن الانتخابات المقبلة ضرورية للانتقال إلى مرحلة استقرار دائم، وتُعتبر تأسيسًا لمرحلة جديدة في العراق.