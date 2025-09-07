الحكيم يلتقي قاليباف في طهران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى السيد عمار الحكيم، زعيم تيار الحكمة الوطني العراقي، رئيس مجلس النواب الإيراني، محمد باقر قاليباف، خلال زيارته الرسمية إلى طهران.

وخلال هذا اللقاء، أكد الجانبان على توسيع التعاون البرلماني وتعزيز دور برلماني البلدين في دعم العلاقات العراقية الإيرانية.

وركزت مشاورات الحكيم وقاليباف أيضًا على استعراض آخر التطورات في المنطقة وضرورة التعاون المشترك لتعزيز الاستقرار والأمن في الشرق الأوسط.

وأكد زعيم تيار الحكمة الوطني العراقي، في إشارة إلى أهمية دور إيران في مواجهة تهديدات الكيان الصهيوني، أن تعزيز التكامل الإقليمي من شأنه أن يمنع تفاقم العنف وعدم الاستقرار في الدول المجاورة.

ورحب قاليباف بزيارة الحكيم، مؤكدا أهمية العلاقات الأخوية بين البلدين والبلدين الجارين، قائلا: "إن البرلمانين الإيراني والعراقي يمكن أن يلعبا دورا مؤثرا في تعزيز التعاون الاستراتيجي والتآزر السياسي".