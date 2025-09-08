الرئيس الايراني والسيد الحكيم يؤكدان على تعميق العلاقات الاستراتيجية بين إيران والعراق

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى السيد عمار الحكيم، رئيس تيار الحكمة الوطني العراقي، بالسيد مسعود بزشكيان، رئيس جمهورية إيران الإسلامية، خلال زيارته لطهران، وناقشا تعزيز العلاقات الثنائية وآخر التطورات الإقليمية.

في هذا اللقاء، استعرض الجانبان العلاقات الثنائية بين إيران والعراق، وأكدا على ضرورة توسيع التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والثقافية.

وأشار رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى أهمية العراق في السياسة الإقليمية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، واعتبر العلاقات بين البلدين متميزة واستراتيجية، مؤكدًا استعداد طهران الدائم لدعم مسيرة التنمية والاستقرار والأمن في العراق.

كما ثمن السيد عمار الحكيم مواقف إيران الداعمة للعراق ومقاومة عدوان الكيان الصهيوني، قائلاً: "إن الروابط التاريخية والدينية والثقافية بين الشعبين أساس متين لتعزيز التعاون".

كما أكد رئيس تيار الحكمة الوطني العراقي على أهمية التنسيق السياسي والأمني بين بغداد وطهران لمواجهة التحديات الإقليمية وتعزيز الاستقرار في غرب آسيا.

وفي الختام، اعتبر الجانبان استمرار التشاور والتعاون الوثيق على مستوى حكومتي البلدين ومؤسساتهما العليا ضمانًا لتعزيز العلاقات وتحقيق المصالح المشتركة.

