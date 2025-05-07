الحكيم يلتقي وفداً إعلامياً إيرانياً ويؤكد دعمه لفلسطين

وأفادت وكالة مهر للأنباء نقلا عن المكتب الإعلامي لتيار الحكمة العراقي في إيران، أن السيد عمار الحكيم زعيم تيار الحكمة الوطني العراقي التقى وفدا من وسائل الإعلام في الجمهورية الإسلامية الإيرانية حيث بين الإنجازات التي حققها العراق مؤخراً في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية، واعتبر الانتخابات المقبلة لمجلس النواب فرصة للتحرك نحو مستقبل مستدام، وأكد على ضرورة الاستجابة الموحدة للتحديات الإقليمية.

وفي لقاء مع الوفد الإعلامي للجمهورية الإسلامية الإيرانية، أكد الحكيم: "أن التحديات والتغيرات التي شهدتها وتشهدها المنطقة لها عواقب على الدول والمنطقة بأكملها، ومن الضروري أن يواجه العراق بدوره هذه العواقب ويسيطر عليها من خلال مزيد من الوحدة والتماسك والتنسيق".

وأكد زعيم تيار الحكمة الوطني العراقي أيضا على أهمية اليقظة والحذر والتعامل المنطقي، دون التقليل من أهمية هذه التطورات أو تضخيمها.

وأعرب الحكيم عن قلقه واهتمامه بوحدة واستقرار سورية باعتبارها خلفية مهمة للاستقرار الإقليمي، وقال: "يجب ضمان دعم كل المكونات في سورية ومشاركة كل الأطياف والشرائح في تقرير المصير السياسي لسورية".

وأكد مجددا موقفه الداعم للشعب الفلسطيني وخاصة شعب غزة المظلوم، ودعا المجتمع الدولي للضغط على الكيان الصهيوني لوقف العدوان على غزة والسماح بدخول المساعدات والمشاركة في إعادة إعمار القطاع.

وأكد رئيس تيار الحكمة الوطني العراقي أن العراق قد وقف وسيقف مع الشعبين الفلسطيني واللبناني سياسيا ولوجستيا وإعلاميا.

وفي معرض إشارته إلى الوضع في العراق، تابع الحكيم قائلاً: "يشهد العراق اليوم استقرارًا غير مسبوق على المستويات السياسية والأمنية والاجتماعية والاقتصادية، ونحمل الجميع مسؤولية السعي لتحويل هذا الاستقرار إلى وضع مستدام. كما نعتقد أن العراق أصبح ورشة عمل كبيرة، ويشهد حركة تنمية وبناء في جميع محافظاته".

وأشار زعيم تيار الحكمة إلى أن "العراق مقبل على انتخابات مهمة ستكون أساس الاستقرار الدائم في هذا البلد، وندعو الجميع للتنافس في هذه الانتخابات وفق برامجهم وخدماتهم، كما ندعو الشعب العراقي للمشاركة الواسعة والواعية في الانتخابات".