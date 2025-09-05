عراقجي يجري محادثات هاتفية مع وزراء خارجية اليونان وسلوفينيا وسيراليون

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أجرى وزير الخارجية الإيراني، السيد عباس عراقجي، اليوم الجمعة اتصالات هاتفية منفصلة مع وزراء خارجية اليونان جورج غرابتريتيس، وسلوفينيا تانيا فايون، وسيراليون الحاج موسى تيموثي كابا، وهي دول أعضاء حاليًا في مجلس الأمن الدولي، لمناقشة العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية، وخاصةً إجراءات الدول الأوروبية الثلاث، بريطانيا وفرنسا وألمانيا، في مجلس الأمن.

في هذه الاتصالات، انتقد وزير خارجية بلادنا الإجراء غير المبرر وغير القانوني الذي اتخذته الدول الأوروبية الثلاث لإعادة العمل بقرارات مجلس الأمن الملغاة، ووصفه بأنه غير مسؤول، وفي إشارة إلى التزام الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالمسار الدبلوماسي، أكد أن إيران جادة في موقفها وصامدة في الدفاع عن حقوقها المشروعة.

كما أكد وزير خارجية بلادنا على ضرورة اعتماد حلول دبلوماسية لحل الخلافات القائمة بشأن البرنامج النووي السلمي الإيراني، ودعا مجلس الأمن إلى دعم الدبلوماسية ومنع الأعمال غير القانونية وزيادة التوترات.

في هذه المحادثات، أعلن وزراء خارجية اليونان وسلوفينيا وسيراليون دعمهم للحلول الدبلوماسية كحل وحيد لحل القضايا الدولية، مؤكدين على ضرورة مواصلة الحوار والدبلوماسية.

