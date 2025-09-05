عراقجي لكالاس: نتوقع منكم تحييد الحركات المعادية للدبلوماسية

وأفادت وكالة معر للأنباء، انه التقى وزير الخارجية الإيراني، السيد عباس عراقجي، مع مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كلاس، في الدوحة مساء الخميس.

خلال هذا الاجتماع، تمت مناقشة وتبادل آخر التطورات المتعلقة بالملف النووي الإيراني، لا سيما فيما يتعلق بالإجراءات غير المسؤولة وغير المبررة التي اتخذتها الدول الأوروبية الثلاث لإعادة العمل بقرارات مجلس الأمن الملغاة، بالإضافة إلى عملية التعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية.

مع تأكيده على عدم قانونية وعدم مبرر إجراءات الدول الأوروبية الثلاث في هذا الصدد، ذكّر وزير خارجية بلادنا بالمسؤولية المهمة لمسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، بصفته "منسقة اللجنة المشتركة للاتفاق النووي"، وأوضح أن من المتوقع أن تؤدي هذه المؤسسة دورها في الوفاء بمسؤوليتها وتحييد التحركات المناهضة للدبلوماسية، بما يتماشى مع المهمة الموكلة إليها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة والقرار 2231.

كما أشار عراقجي إلى التزام الجمهورية الإسلامية الإيرانية المستمر بالمسار الدبلوماسي، مؤكدًا أن إيران جادة وثابتة في هذا الموقف.

واعتبرت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي أن الدبلوماسية والتفاوض هما السبيل الوحيد لمعالجة مخاوف جميع الأطراف، وشدد على ضرورة توفير المزيد من الفرص للدبلوماسية.

وفي هذا الاجتماع، تم الاتفاق على مواصلة المشاورات في الأيام والأسابيع المقبلة.

هذا وزار وزير الخارجية سيد عباس عراقجي أمس الخميس الدوحة واجتمع مع الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر.

/انتهى/