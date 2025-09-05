عراقجي: هستيريا الغرب بشأن انتشار الأسلحة النووية مصطنعة تمامًا والدليل صمته ازاء ترسانة "اسرائيل"

رد فعل عراقجي على صمت الغرب إزاء توسع الترسانة النووية للكيان الصهيوني

كتب وزير الخارجية الإيراني على حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي: لطالما حذّرت إيران من أن هستيريا الغرب بشأن انتشار الأسلحة النووية في منطقتنا مصطنعة تمامًا.

وأضاف عراقجي: "من وجهة نظرهم، المسألة ليست وجود أو توسع ترسانات الأسلحة النووية، بل هي مسألة من يُسمح له بتحقيق التقدم العلمي، حتى لو كان ذلك لبرامج نووية سلمية".

وأكد وزير الخارجية: "لذلك، ليس من المستغرب أن يكون هناك صمت مطبق في الغرب إزاء التوسع الواضح لترسانة الأسلحة النووية الوحيدة في منطقتنا، ألا وهي الأسلحة النووية في أيدي حليفهم المجرم".

وقال عراقجي: "قد تنكر الدول الأوروبية الثلاث والولايات المتحدة ذلك، لكن صمتهم يُفقدهم مصداقيتهم حتى في إثارة قضية منع الانتشار".

/انتهى/