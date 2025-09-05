عراقجي: سوء الفهم الذي حدث بين طهران والدوحة تمت ازالته بالكامل..ناقشت مع امير قطر الملف النووي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أشاد الدكتور عباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني بنتائج لقائه مع امير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمس الخميس، حيث نقل لسموه رسالة شفوية من فخامة الرئيس الدكتور مسعود بزشكيان رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وقال سعادته في حوار شامل مع جريدة الشرق القطرية تنشره الأحد إن اللقاء كان مهماً للغاية، حيث تطرق إلى العلاقات الثنائية بين البلدين، خاصة ما يتعلق بسوء الفهم الذي حدث بين البلدين بعد الهجمات الإيرانية على قاعدة العديد الجوية القطرية والتي أعقبت استهداف واشنطن للمنشآت النووية الإيرانية.

وقال الدكتور عراقجي إن المباحثات مع سمو الأمير ومعالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية كانت مثمرة وجادة ومفيدة للغاية، موضحا أنه جرى الحديث في عدة مواضيع مختلفة بدأت بالحديث عن العلاقات الثنائية وآخر التطورات بشأنها.

واوضح: الحمد لله ليس هناك أي خلاف بين البلدين وأن سوء الفهم الذي حدث بيننا تمت حلحلته بشكل كامل بعد هذه الزيارة. كما جرى التطرق إلى سبل تحقيق الاستقرار خاصة ما يتعلق باستئناف الحوار بين دول المنطقة من أجل أمنها واستقرارها والتعاون فيما بينها من أجل مواجهة الهيمنة الإسرائيلية والهجوم الإسرائيلي ضد كل دول المنطقة.

وأضاف أن اللقاء تطرق إلى الملف النووي الإيراني بشكل مفصل، موضحا أنه شرح لسمو الأمير آخر التطورات بشأن الملف، مؤكدا أن أصدقاءنا في قطر لطالما لديهم وجهات نظر جيدة وكنا دائما نتشاطر الأفكار فيما بيننا في هذا الشأن وأجرينا مشاورات جيدة في هذا الخصوص.

