الولايات المتحدة تلغي إعفاء ميناء تشابهار من العقوبات

أفادت وكالة مهر للأنباء أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان لها إلغاء إعفاء ميناء تشابهار من العقوبات. يُعتبر هذا الميناء من أقل الطرق تكلفة للهنود للوصول إلى الأسواق الاقتصادية في المنطقة، نظرًا للتوترات بين باكستان والهند.

في مايو من العام الماضي، وقّع الهنود اتفاقية استثمار مدتها 10 سنوات في ميناء تشابهار. وفي حفل توقيع هذه الاتفاقية، قال وزير الموانئ والشحن والممرات المائية الهندي، سورباناندا سونوال: "خلال زيارة رئيس الوزراء الهندي لإيران، صرّح بحق بأن إيران ليست صديقًا جديدًا، بل صديقًا قديمًا". عندما نقرر القيام بشيء ما، تكون المسافات قريبة جدًا، ونحن قريبون جدًا.

وأضاف: نتخذ اليوم خطوة تاريخية بين إيران والهند، بالنظر إلى العلاقات التاريخية بين البلدين. قبل ذلك، تم توقيع اتفاقية عام 2106. والآن، يجري توقيع عقد طويل الأجل، وهو دليل على الثقة بين البلدين. تشهد إيران والهند اليوم توقيع عقد طويل الأجل لتجهيز ميناء الشهيد بهشتي في تشابهار.

وأكد: لقد تبادلتُ وجهات النظر بشكل جيد للغاية مع وزير الطرق والتنمية الحضرية الإيراني حول النقل والممر الشمالي الجنوبي، وسنبذل قصارى جهدنا لتطوير ميناء تشابهار بشكل أكبر.

وأضاف وزير الموانئ والشحن والممرات المائية الهندي، مذكرًا بأن الهند احتفلت بيوم في عام 2022 باسم يوم تشابهار: "اليوم يوم مهم جدًا في هذا الاتجاه. نحن ملتزمون بتطوير ميناء تشابهار كمركز تجاري رئيسي".

وقال: من المقرر أن تصبح الهند دولة متقدمة بحلول عام ٢٠٤٥، ونحن على ثقة بأن المبادرة التي نسير عليها اليوم ستقود شعبي البلدين إلى القمة. سأشرف شخصيًا على تطوير هذا الميناء، وسنستغل إمكاناته لتحقيق ازدهار كلا البلدين.