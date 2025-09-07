 تألق تاريخي للووشو الإيراني في برازيليا: 3 ذهبيات للسيدات وصعود 3 رجال للنهائي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه في فئة السيدات، توجت صديقة دريائي بذهبية وزن 65 كلغ عقب فوزها على التركية سوده‌ ناز غولي (2–0)، فيما تمكنت القائدة شهربانو منصوريان من التغلب على الصينية روي‌ بينغ تشن (2–1) لتظفر بلقبها العالمي السادس، وتصبح أول لاعبة إيرانية تتفوق على منافسة صينية في بطولة العالم. أما سهيلا منصوريان فقد خطفت ذهبية وزن 75 كلغ بعد فوزها على الهندية شي‌ واني (2–0).

وعلى صعيد الرجال، واصل الإيرانيون تألقهم؛ حيث بلغ شجاع بناهي (65 كلغ) النهائي بعد تجاوزه الفلبيني جاندر آليپبو، ورافقه عرفان محرمي (70 كلغ) بفوزه على الفيتنامي ترونغ وان تشونغ، بينما حقق القائد المخضرم محسن محمدسيفي إنجازاً جديداً ببلوغه النهائي العالمي السابع في مسيرته إثر فوزه على البرازيلي جوائو آنتونيو دي أوليفيرا (2–0) وسط أجواء جماهيرية صاخبة.

وفي منافسات التالو، جاء مصطفى حسن‌ زاده سادساً برصيد 9.700 نقاط، وشاهين بني‌ طالبي ثامناً بـ9.586، فيما اعتلت هونغ كونغ وتايبيه وبروناي المراتب الثلاث الأولى.

بذلك ارتفع رصيد إيران مع نهاية اليوم الرابع من البطولة إلى 5 ميداليات ذهبية وميداليتين برونزيتين، في إنجاز يعكس قوة الووشو الإيراني على الساحة العالمية.

