لاعبو الووشو الإيرانيون يحتلون المركز الثاني في بطولة العالم بحصولهم على 10 ميداليات

أفاد مراسل وكالة مهر أن رياضيي الووشو الإيرانيين، الذين شاركوا في بطولة العالم بعد غياب دام ست سنوات، حصدوا لقب وصيف بطل النسخة السابعة عشرة من البطولة، بفوزهم بست ميداليات ذهبية وفضيتين وبرونزيتين. واحتلت الصين المركز الأول بـ 16 ميدالية، بينما جاءت ماليزيا وهونغ كونغ في المركزين الثالث والرابع.

فازت زهرة كياني، وصديقة دريايي، وسهيلة وشهربانو منصوريان، وعرفان محرمي، ومهدي مرادي بست ميداليات ذهبية، بينما فاز شجاع بناهي، ومحسن محمد سيفي، بميداليتين فضيتين، وحصل شاهين بني طالبي، وسهيل موسوي، على ميداليتين برونزيتين لوفد إيران في هذه المنافسات.

/انتهى/