اوليانوف: آلية الزناد لاعادة فرض العقوبات على ايران باطلة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب أوليانوف على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" صباح الاثنين: تزعم فرنسا وألمانيا وبريطانيا أن آلية الزناد "سناب باك" نُفذت بنجاح. لكن هذه الدول الأوروبية الثلاث انتهكت العملية المرتبطة بها. لذلك، لدى روسيا كل الأسباب للاعتقاد بأن هذه الآلية باطلة.

وقد أُعيد تفعيل ستة قرارات سابقة لمجلس الأمن ضد إيران، كانت قد أُلغيت سابقًا، صباح الأحد 28 ايلول/سبتمبر واتخذت هذه الخطوة من قِبل الترويكا الأوروبية، مُستغلةً آلية فض النزاعات في الاتفاق النووي بين إيران ومجموعة 5+1.

وبالتزامن مع تحرك الترويكا الأوروبية لتفعيل آلية الزناد "سناب باك"، صرّح وزير الخارجية الإيراني في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن: "ترفض جمهورية إيران الإسلامية رفضًا قاطعًا مزاعم إعادة العمل بالقرارات التي أُنهي العمل بها بموجب القرار 2231 (2015)، ولا تُلزم إيران ولا أي عضو في الأمم المتحدة بالامتثال لمثل هذه الإجراءات غير القانونية".

وقال وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية في رسالة إلى نظرائه في الدول الأخرى، رفضاً لإجراءات الولايات المتحدة وأوروبا، إنه لم يتم اتخاذ أي إجراء قانوني صالح لإحياء القرارات المنتهية ، وأن جهود الدول المذكورة هي في الواقع إعادة كتابة أحادية الجانب للقانون الدولي وإساءة استخدام الأمم المتحدة.

