منتخب إيران للمصارعة الحرة يتوج بطلاً للعالم بعد 12 عاماً

أفادت وكالة مهر للأنباء، أنّ المنتخب الإيراني، في منافسات الأوزان الثمانية، حصد حتى الآن ميدالية ذهبية واحدة، فضية واحدة، وثلاث برونزيات، متقدماً على المنتخب الأمريكي ليحسم اللقب مبكراً.

وقد نال أميرحسين زارع ذهبية وزن 125 كغم. كما حصل أحمد محمدنجاد جوان على فضية، فيما أحرز كامران قاسمبور، محمد نخودي، وأميرحسين فيروزبور برونزيات.

ولا يزال أمام الفريق الإيراني فرصة لتعزيز مكاسبه، حيث سيخوض كل من رحمان عموزاد (65 كغم) وأميرعلي آذربيرا (97 كغم) نزاليهما النهائيين غداً سعياً للفوز بميداليتين ذهبيتين إضافيتين.

ويُذكر أنّ آخر مرة تُوج فيها منتخب إيران بلقب بطولة العالم كانت في بودابست 2013، ليُعيد اليوم هذا المجد بعد 12 عاماً من الانتظار.

/انتهى/