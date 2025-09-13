لقاء وزير الثقافة الإيراني مع نظيرته الطاجيكية في سان بطرسبورغ

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه على هامش مشاركته في فعاليات الدورة الحادية عشرة للجمعية الدولية للثقافات المتحدة، المقامة في سان بطرسبورغ بروسيا، التقى وزير الثقافة والارشاد الاسلامي "عباس صالحي" نظيرته الطاجيكية " مطلوبة خان امان زادة" .

وفي هذا اللقاء، أشار وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي إلى التشابه الكبير في المواقف الثقافية الايرانية والطاجيكية، وقال: "إن البلدين يربطهما العديد من الروابط الثقافية، ولذلك فإنه من المناسب أن نخطط لتنفيذ خطوات مشتركة".

وقدم صالحي اقتراحا بتنظيم فعاليات مشتركة على شكل مسابقات وجوائز في مجالات قراءة الشاهنامة (الملحة التراثية الايرانية الكبرى) ورواية القصص الشعبية، والتي تمتلك جذورا عميقة في كلا البلدين.

من جانبها، رحبت وزيرة الثقافة الطاجيكية بالاقتراح، وأعربت عن تقديرها للدعم الذي تقدمه وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي الإيرانية لنشر نسخة من "الشاهنامة"مشيرة إلى أنه وفقا لتوصيات الرئيس الطاجيكي، سيتم منح كل مواطن طاجيكي نسخة واحدة من "الشاهنامة".

وأضافت وزيرة الثقافة الطاجيكية أنها تقترح تنظيم "أسبوع الثقافة الإيرانية" في بلادها، وهو ما لاقى ترحيبا من الوزير صالحي.

وخلال اللقاء، استعرض الوزيران، بناء على الاتفاقيات الثنائية الأخيرة التي تم التوصل إليها خلال زيارة الرئيس بزشكيان إلى مدينة دوشنبه العاصمة الطاجيكية، مختلف القضايا المتعلقة بالتعاون الثقافي بين البلدين، وراجعا الإنجازات والخطوات المستقبلية المشتركة.

یذکر أن وزير الثقافة والارشاد الاسلامي "عباس صالحي"، قد توجه يوم الاربعاء بدعوة رسمية من نظيرته الروسية "أولغا ليوبيموفا" إلى مدينة سان بطرسبورغ، وشملت برامج اليوم الأول لسفره لقاء مع وزير الثقافة الروسي، وزيارته لمتحف الإرميتاج، وحضوره في صلاة جماعة في المسجد الجامع التاريخي في سان بطرسبورغ.

وبعد زيارة المكتبة الوطنية الروسية، شارك وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي في اجتماع الدورة الحادية عشرة للمجمع الدولي للحضارات المتحدة، يوم الخميس، حيث طرح مقترحات الجمهورية الاسلامية الإيرانية في هذا الاجتماع الذي حضره وزراء ومسؤولون ثقافيون رفيعو المستوى من نحو 40 دولة وأربع منظمات دولية.

واستمرت برامج اليوم الثاني لزيارته بحضوره لقاءً مع علماء روس متخصصين في دراسات إيران، وزيارته لمعهد المخطوطات الأكاديمية التابعة لأكاديمية العلوم الروسية.

أما يوم الجمعة، فقد شارك الوزير صالحي في الجلسة العامة للدورة الحادية عشرة لمجلس الحضارات المتحدة، وهي مناسبة حضرها أيضا عدد من الوزراء والمسؤولين الثقافيين، وتميّزت بحضور وخطاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وفي صباح يوم الجمعة، قام وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي بزيارة جامعة سان بطرسبورغ، حيث ألقى كلمة أمام أساتذة الجامعة وطلابها.