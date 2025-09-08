رغم الضغوط الأميركية.. صادرات الصين تنمو 4.4% في آب/أغسطس

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه توقّع اقتصاديون استطلعت وكالة "رويترز" آراءهم أن تنمو الصادرات 5%، وذلك بانخفاض عن نمو 7.2% في يوليو/تموز.

وكان من المتوقع أن تنمو الواردات 3% بعد زيادة 4.1% في الشهر السابق.

يأتي ذلك بعدما سجّلت صادرات الصين في يوليو/تموز الماضي نمواً فاق توقعات السوق، فيما ارتفعت الواردات إلى أعلى مستوى لها منذ عام.

وارتفعت الصادرات الصينية بنسبة 7.2% في يوليو/تموز (على أساس سنوي، وبالدولار الأميركي)، متجاوزةً تقديرات اقتصاديين استطلعت "رويترز" آراءهم وتوقعوا نمواً قدره 5.4%.

يذكر أن الضغط زاد على الاقتصاد الصيني المعتمد على التصدير بفعل السياسة التجارية المتقلبة للرئيس الأميركي دونالد ترامب التي اتسمت بجولات متعددة من زيادات الرسوم الجمركية المضادة مع بكين وأشكال أخرى من القيود التجارية.

