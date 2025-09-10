وزيرا خارجية ايران وتونس يعربان عن قلقهما من توسع نطاق النزعة الحربية للكيان الصهيوني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، قد التقى عراقجي مساء اليوم الاربعاء في تونس نظيره التونسي محمد علي النفطي.



واستعرض الطرفان العلاقات الثنائية المتنامية ومبادرات الطرفين لتوسيعا والتعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك لا سيما الاقتصادية والتجارية والسياحية والعلمية- التكنولوجية والطبية والثقافية.



واكد الطرفان على اهمية تسير رحلات جوية مباشرة بين البلدين ما يسهم في توسيع التعاون الاقتصادي و السياحي واتفقا على ان ينعقد اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة في طهران قريبا.



واكد الوزيران على ضرورة اتخاذ اجراء عاجل ومؤثر لوقف الابادة الجماعية في غزة ودعيا الى تدابير فورية لتوصيل المساعدات الى الشعب الفلسطيني المظلوم والحد من افلات الكيان الصهيوني من العقاب وكذلك محاكمة ومعاقبة المجرمين الصهاينة.



اما وزير خارجية تونس فقد اشار الى موقف بلاده في التنديد بالهجمات غير القانونية لامريكا والكيان الصهيوني على المنشآت النووية الايرانية السلمية وما رافقه من انتهاك لسيادة ايران ووحدة اراضيها، مؤكدا حق ايران وسائر الدول الاعضاء في معاهدة منع انتشار الاسلحة النووية في الاستخدام السلمي للطاقة النووية.



واشاد بالتوجه المسؤول لايران في التعاطي مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية مؤكدا اهمية ان تعتمد جميع الاطراف ذات الصلة سياسة بناءة لمواصلة الدبلوماسية.

