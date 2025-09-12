عراقجي: نهج الترويكا الأوروبية بتجاهل العدوان العسكري على إيران غير مسؤول

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلًا عن وزارة الخارجية، ناقش الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، القضية النووية الإيرانية والتطورات الإقليمية في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الإيراني، السيد عباس عراقجي، مساء الخميس.

ورحب الأمين العام للأمم المتحدة بالتفاهم الأخير حول كيفية تفاعل إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، مؤكدًا دعم الأمم المتحدة لمواصلة المحادثات والعملية الدبلوماسية المتعلقة بالقضية النووية الإيرانية.

وأكد وزير خارجية بلادنا عزم جمهورية إيران الإسلامية على حماية حقوق ومصالح الأمة الإيرانية وفقًا لمعاهدة حظر الانتشار النووي، مشددًا على ضرورة اتخاذ الأمم المتحدة وجميع الدول موقفًا واضحًا وحازمًا في إدانة الهجمات غير القانونية على المنشآت النووية السلمية الإيرانية.

واعتبر عراقجي نهج الدول الأوروبية الثلاث في تجاهل العدوان العسكري للولايات المتحدة والكيان الصهيوني، والتهديد بإعادة العمل بقرارات مجلس الأمن الملغاة، نهجًا غير مسؤول وغير مبرر، مؤكدًا أن هذا النهج لن يؤدي إلا إلى تعقيد المسألة.

كما أكد عراقجي على ضرورة إدراك الأطراف الأوروبية وأعضاء مجلس الأمن الدولي لقيمة وأهمية هذا التطور، مشيرًا إلى النهج المسؤول للجمهورية الإسلامية الإيرانية في إجراء محادثات بناءة مع الوكالة للتوصل إلى تفاهم بشأن الوفاء بالتزامات إيران المتعلقة بالضمانات في ظل الوضع الجديد الناتج عن الهجمات غير القانونية على المنشآت النووية الإيرانية.

واعتبر وزير خارجية بلادنا أن الإبادة الجماعية في فلسطين المحتلة وتحريض الكيان الصهيوني على الحرب هما أهم قضية الساعة في العالم. وأدان الهجوم الإرهابي الأخير للكيان على قطر، مؤكدًا على المسؤولية المشتركة للمجتمع الدولي والأمم المتحدة والأمين العام نفسه لوقف هذه الإبادة الجماعية وكبح جماح هيمنة إسرائيل وعدوانها.

