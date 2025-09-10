عراقجي يدين العدوان الصهيوني ويؤكد تضامن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ودعمها لقطر

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية ورئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، أدان وزير الخارجية السيد عباس عراقجي بشدة العدوان الإرهابي الذي شنه الكيان الصهيوني على قطر، والذي أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من المواطنين الفلسطينيين والقطريين، وأعلن تضامن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ودعمها لقطر.

واعتبر وزير خارجية بلادنا العدوان العسكري الذي شنه الكيان الصهيوني على قطر انتهاكًا واضحًا للمبادئ والأسس الأساسية لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، وشدد على ضرورة اتخاذ دول المنطقة والمجتمع الدولي إجراءات حاسمة لمحاسبة الكيان الصهيوني على انتهاكاته المستمرة والصارخة للأعراف الدولية.

وفي إشارة إلى استمرار العدو الصهيوني في ارتكاب الإبادة الجماعية في فلسطين المحتلة، والاعتداءات المتكررة والأعمال الإرهابية ضد لبنان وسوريا واليمن، والهجمات الإجرامية ضد إيران، والآن العدوان العسكري على قطر، اعتبر وزير خارجية بلادنا النظام الصهيوني تهديدًا حقيقيًا ومباشرًا للسلم والأمن الإقليميين والدوليين، وأكد أن وقف إشعال الحروب وجرائم الكيان الصهيوني يتطلب الوحدة والتنسيق العملي بين دول المنطقة، بما في ذلك قطع أي علاقات اقتصادية ودبلوماسية مع هذا الكيان.

وأعرب رئيس وزراء قطر عن تقديره لرسائل التضامن والدعم من الجمهورية الإسلامية الإيرانية على أعلى المستويات، مؤكدًا على ضرورة اليقظة والوحدة النظرية والعملية بين الدول الإسلامية والإقليمية في مواجهة المخاطر الناجمة عن السلوكيات الإجرامية والمخالفة للقانون للكيان الصهيوني، وذكر أن حكومة قطر ستتخذ جميع التدابير اللازمة لحماية الأمن القومي القطري من عدوان النظام الصهيوني.

