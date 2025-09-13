إيران وتونس تتفقان على إحياء التعاون الاقتصادي والسياحي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قدم مير مسعود حسينيان، سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى تونس، توضيحات حول زيارة وزير الخارجية الإيراني، السيد عباس عراقجي، إلى تونس.

وأضاف حسينيان: "وصل وزير الخارجية الإيراني والوفد المرافق إلى تونس صباح الأربعاء الماضي، وفي نفس المطار، ورغم تأخر وصولهم، استقبلهم وزير الخارجية التونسي، وتم استقبالهم بكل الإجراءات الرسمية في الجناح الجمهوري بمطار تونس". وأضاف: "صباح الأربعاء، التقى السيد عراقجي بالسيد قيس سعيد، رئيس الجمهورية التونسية، وتشاور معه، واستمر اللقاء حوالي ساعة ونصف".

كما أشار السفير الإيراني في تونس إلى لقاء السيد عباس عراقجي بوزير خارجية تونس، محمد علي النفطي، قائلاً: "شهد هذا اللقاء مناقشات مستفيضة بين الجانبين حول القضايا الثنائية".

وأضاف في هذا الصدد: "خلال الشهرين الماضيين، تم تسيير رحلة جوية مباشرة بين إيران وتونس كطائرة مستأجرة، وتُسيّر هذه الرحلات يومي الأحد والأربعاء. ونظرًا لإلغاء تأشيرة الـ 15 يومًا بين البلدين، سافر عدد من الإيرانيين - ونتوقع أن يبلغ عددهم حوالي 1000 شخص - إلى تونس للسياحة خلال هذه الفترة. وخلال اجتماع وزيري خارجية البلدين، تم التأكيد على ضرورة إقامة رحلة جوية مباشرة دائمة بين البلدين، ووضع آليات لذلك".

صرح حسينيان بأن "العلاقات السياسية بين البلدين في مستوى جيد حاليًا، لكن التبادلات الاقتصادية بينهما ليست على ما يرام، ويعود ذلك إلى البعد الجغرافي وعدم إلمام رجال الأعمال في البلدين بإمكانيات بعضهما البعض". وتابع: "تُعدّ تونس من أوائل الدول في العالم في إنتاج زيت الزيتون والتمور، ويمكننا التعاون معها في هذا المجال".

كما أعلن السفير الإيراني في تونس أنه "في هذا الاجتماع، تقرر عقد اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين، بعد انقطاع دام سنوات، في طهران مجددًا برئاسة وزيري التجارة في البلدين".

وأكد حسينيان أنه تم التأكيد خلال اجتماع وزيري خارجية البلدين على ضرورة تعزيز التعاون بين البلدين في مجال السياحة والسياحة العالمية.

/انتهى/