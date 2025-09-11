نجفي: إيران مستعدة للتعاون مع الوكالة شريطة احترام حقوقها المشروعة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال السفير والممثل الدائم للجمهور الاسلامية الايرانية لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية بفيينا: في ظلّ تزويد إيران الوكالة الدولية بمعلومات سرية ومفصلة حول منشآتها النووية، أساء آخرون استخدام هذه الشفافية القصوى، مما أدى إلى تهديدات لأمن المواقع والمرافق الإيرانية، وحتى لعلمائها النوويين.

وأضاف نجفي: إنّ قيام ما يُسمى بالوصي على معاهدة حظر الانتشار النووي (الولايات المتحدة) ليس فقط بتبرير هذه الهجمات، بل بالتفاخر بها أيضًا، يُشكّل تحديًا للمبادئ الأساسية لمعاهدة حظر الانتشار النووي، بما في ذلك الاستخدام السلمي للطاقة النووية.

واكد مندوب ايران انه على الرغم من هذه الظروف الاستثنائية والتهديدات المستمرة، واصلت إيران تعاونها بحسن نية مع الوكالة على طريق التفاهم على "خطوات عملية".

وشدد نجفي: في حال اتخاذ أي إجراء غير قانوني ضد إيران، بما في ذلك العدوان المتكرر أو إعادة العمل بالقرارات الملغاة، لا يُتوقع من إيران مواصلة تنفيذ التدابير العملية المتفق عليها في القاهرة.

