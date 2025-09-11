القوات المسحلة اليمنية تعلن استهداف العدو الصهيوني بعمليتين عسكريتين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت القوات المسلحة اليمنية في بيان لها مساء اليوم الخميس: نفذنا عمليتين عسكريتين بصاروخ باليستي وطائرات مسيّرة على أهداف للعدو الإسرائيلي في فلسطين المحتلة.

وقالت القوات المسلحة: ضربنا هدفاً عسكرياً إسرائيلياً في منطقة النقب المحتلة بصاروخ باليستي فرط صوتي من نوع "فلسطين 2" مؤكدا ان العملية حققت هدفها بنجاح.

كما اعلنت القوات المسلحة عن تنفيذ عملية عسكرية نوعية بـ3 طائرات مسيّرة استهدفت طائرتان منها ما يسمى بمطار "رامون"، المسيّرة الثالثة ضربت هدفاً عسكرياً للعدو في منطقة النقب في فلسطين المحتلة وحققت العملية أهدافها بنجاح.

واكدت القوات المسلحة اليمنية انها مستمرة في عملياها الإسنادية لغزة حتى وقف العدوان عليها ورفع الحصار عنها.