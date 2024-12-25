العميد يحيى سريع: القوات المسلحة اليمنية استهدفت يافا المحتلة بصاروخ باليستي فرط صوتي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أوضحت القوات المسلحة اليمنية في بيان، أن القوة الصاروخية استهدفت هدفاً عسكرياً للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع فلسطين 2.

وأكد البيان أن العملية حققت أهدافها بنجاح، وأن القوات المسلحة مستمرة في عملياتها العسكرية ضد العدو الإسرائيلي خلال الفترة المقبلة وأن هذه العمليات لن تتوقف إلا بوقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها.

وفيما يأتي نص البيان:

بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيم

قال تعالى: {یَـٰۤأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوۤا۟ إِن تَنصُرُوا۟ ٱللَّهَ یَنصُرۡكُمۡ وَیُثَبِّتۡ أَقۡدَامَكُمۡ } صدقَ اللهُ العظيم

انتصاراً لمظلوميةِ الشعبِ الفلسطينيِّ ومجاهديه ورداً على المجازرِ بحق إخوانِنا في غزة، وضمنَ المرحلةِ الخامسةِ من مراحلِ الإسنادِ في معركةِ الفتحِ الموعودِ والجهادِ المقدسِ وفي إطارِ الردِّ على العدوانِ الإسرائيليِّ على بلدِنا‍

استهدفتِ القوةُ الصاروخيةُ في القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ بعونِ اللهِ تعالى هدفاً عسكرياً للعدوِّ الإسرائيليِّ في منطقةِ يافا المحتلةِ وذلك بصاروخٍ باليستيٍّ فرط صوتيٍّ نوع فلسطين2.

وقد حققتِ العمليةُ أهدافَها بنجاحٍ بفضلِ الله.

إنَّ القواتِ المسلحةَ اليمنيةَ وفي ظلِّ استمرارِ حربِ الإبادةِ الجماعيةِ ضدَّ إخوانِنا في قطاعِ غزةَ لتؤكدُ أنَّها مستمرة في عملياتِها العسكريةِ ضد العدوِّ الإسرائيليِّ خلالَ الفترةِ المقبلةِ وأنَّ هذه العملياتِ لن تتوقفَ إلا بوقفِ العُدوانِ على غزةَ ورفعِ الحصارِ عنها.

واللهُ حسبُنا ونعمَ الوكيل، نعمَ المولى ونعمَ النصير‍

عاشَ اليمنُ حراً عزيزاً مستقلاً‍

والنصرُ لليمنِ ولكلِّ أحرارِ الأمة‍

صنعاء 24 من جمادَى الآخرة 1446للهجرة‍

الموافق للـ 25 ديسمبر 2024م‍

/انتهى/