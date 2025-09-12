لبنان... 5 جرحى في استهداف الاحتلال سيارة في كفردونين جنوبي البلاد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنّ جنديين من الجيش اللبناني أُصيبا بجروح طفيفة، في أثناء مرور آليتهم لحظة الاستهداف من مسيّرة إسرائيلية في كفردونين.

وجنوبي لبنان أيضاً، شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي غارات على أطراف بلدة أنصار ومحيط وادي الزرارية.

وأطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي النار من موقع "الرادار" في اتجاه أطراف بلدة شبعا، في حين ألقت محلّقة إسرائيلية قنبلةً على حفارة في بلدة عيترون، ما أدّى إلى تضرّرها.

كما أطلقت قوات الاحتلال رشقات رشاشة كثيفة على أطراف بلدتي مركبا وحولا، من الموقع الذي استحدثه الاحتلال في الأراضي اللبنانية على طريق البلدتين.

وصباح الخميس، استشهد شخص من جراء غارة من مسيّرة إسرائيلية على دراجة نارية على الطريق الذي يربط بين بلدتي عين بعال وعيتيت، في قضاء صور جنوبي البلاد.

وعند الفجر، توغّلت قوة إسرائيلية في بلدة عيتا الشعب، ونفّذت تفجيراً في مبنى تابع لمدرسة لذوي الاحتياجات الخاصة، ما أدى إلى تدميره بصورة شبه كاملة.

أما في البقاع شرقي لبنان، فشنّ الاحتلال غارتين على كلّ من جرود بلدتي النبي الشيت ويحفوفا.

/انتهى/