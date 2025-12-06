استعراض مجالات تطوير التعاون بين إيران وأذربيجان حول الشباب

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلًا عن وزارة الرياضة والشباب، التقت خاطره كاليبري، المديرة العامة للشراكات الاجتماعية الشبابية، المتواجدة حاليًا في باكو مع ممثلي مركز الدبلوماسية الشبابية التابع لنائب وزير شؤون الشباب للمشاركة في حوار شباب مجموعة الدول الثماني النامية، مع مجتبى دميرجي لو، سفير جمهورية إيران الإسلامية لدى جمهورية أذربيجان، وتحدثت معه.

في بداية هذا الاجتماع، قدّمت كاليبري والوفد المرافق لها أعضاء الوفد الإيراني المشارك في حوار شباب مجموعة الدول الثماني النامية (D-8)، وقدّمت تقريرًا عن الأنشطة والبرامج المتعلقة بدبلوماسية الشباب في مكتب نائب رئيس الجمهورية لشؤون الشباب، وتعزيز الشبكات المتخصصة، وسبل تطوير التعاون بين الشباب الإيراني على المستوى الإقليمي، ودورهم في التفاعلات الدولية.

كما قدّمت كاليبري تقريرًا عن أنشطة وبرامج التعاون الدولي في مجال الشباب، بما في ذلك دبلوماسية الشباب، وأعربت عن استعدادها لمزيد من التعاون مع جمهورية أذربيجان في هذا الصدد.

وأكد السفير الإيراني دميرجي لو على أهمية مشاركة الشباب الإيراني في الفعاليات الدولية لتوضيح قدرات الشباب الإيراني ومكانته في مختلف المجالات، والاستفادة في الوقت نفسه من تجارب الدول الأخرى في هذا المجال.

وأشار إلى تنامي العلاقات بين البلدين، مؤكدًا على ضرورة الاستفادة بشكل أكبر من القواسم المشتركة والقدرات القائمة بينهما لتطوير التعاون، لا سيما في مجالي الشباب والرياضة.

ستعقد قمة حوار شباب مجموعة الثماني في الفترة من 5 إلى 9 ديسمبر 2025، في عاصمة أذربيجان، باكو، بمشاركة رسمية من ممثلي الشباب من الدول الأعضاء، مع التركيز على القدرة على التكيف مع تغير المناخ، والتنمية الحضرية المستدامة، ودور الشباب في مستقبل المدن.

