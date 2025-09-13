عقد أول اجتماع مشترك للمشاورات السياسية بين ايران والهند واوزبكستان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه نُشر بيان صحفي بشأن اجتماع المشاورات السياسية الثلاثي بين جمهورية إيران الإسلامية وجمهورية الهند وجمهورية أوزبكستان.

عُقد أول اجتماع للمشاورات السياسية بين جمهورية إيران الإسلامية وجمهورية الهند وجمهورية أوزبكستان على مستوى المديرين العامين الإقليميين لوزارات خارجية الدول الثلاث في طهران في 9 سبتمبر 2025.

ترأس الوفد الإيراني محمد رضا بهرامي، المدير العام لجنوب آسيا بوزارة خارجية جمهورية إيران الإسلامية؛ وترأس الوفد الهندي أناند براكاش، المدير العام الإقليمي لوزارة خارجية جمهورية الهند؛ وترأس الوفد الأوزبكي غلامجان بريماكلوف، المدير العام لإدارة التعاون مع جنوب آسيا والشرق الأوسط والشرق الأدنى وأفريقيا بوزارة خارجية أوزبكستان.

أعربت الأطراف الثلاثة عن ارتياحها لعقد هذا الاجتماع الثلاثي، وأكدت على انعقاده بشكل دوري وسنوي بما يضمن المصالح المشتركة ويعزز الرخاء والازدهار في المنطقة.

وأكدت الأطراف الثلاثة على توسيع وتعميق التعاون، لا سيما في مجالات النقل، مستفيدةً من الموقع الاستراتيجي للموانئ في هذا الصدد، وممر النقل الدولي بين الشمال والجنوب (INSTC)، وفي هذا الصدد، استعرضت التقدم المحرز في تنفيذ القرارات المتخذة في الاجتماع الثالث لمجموعة عمل تشابهار، الذي عُقد في مومباي، الهند، في نوفمبر 2024.

كما استعرضت الأطراف الثلاثة وشددت على استراتيجيات تطوير العلاقات التجارية وغيرها من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

كما تشاورت الأطراف الثلاثة وتبادلت وجهات النظر حول القضايا الإقليمية وآليات تعزيز التعاون في مكافحة التطرف والإرهاب.