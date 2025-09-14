  1. الاقلیمیة
  2. دول الجوار
١٤‏/٠٩‏/٢٠٢٥، ٣:٤٩ م

لوحات ابداعية لفنانين عراقيين في وجه الصهاينة تخليدا لذكرى الفنانين الإيرانيين الشهداء

لوحات ابداعية لفنانين عراقيين في وجه الصهاينة تخليدا لذكرى الفنانين الإيرانيين الشهداء

يُقدّم معرض "الفن في مواجهة الحرب"، لوحات فنية لفنانين عراقيين في مجال فنون الثورة الإسلامية، وهذه اللوحات مستوحاة من الفنانين الايرانيين الشهداء في حرب الـ12 يوما، وبخاصة الفنانة الشهيدة منصورة عليخاني، وتتناول موضوع المقاومة ضد الكيان الصهيوني المعتدي.

أفادت وكالة مهر للأنباء انطلقت فعاليات معرض "الفن في مواجهة الحرب"، صباح اليوم الاحد، في مركز فنون الثورة الإسلامية، حيث يُعرض فيه 24 لوحة فنية من أعمال فنانين عراقيين، مستوحاة من الفنانين الايرانيين الشهداء في حرب الـ12 يوما وبخاصة الفنانة الشهيدة منصورة عليخاني التي تعتبر واحدة من أهم المواضيع والشخصيات التي تناولتها هذه اللوحات.

ومن بين الفنانين الذين شاركوا بلوحاتهم في هذا المعرض: زهراء حسن، رسل أحمد، مرتضى رياض، عبد الرحمن حسين، ستار جبار الزاملي، محمد كاطع، مريم أحمد حسن، عادل خالد، أحمد سمير، فرح عصام، مسلم عقيل، زينب حقّي، كرّا العسلي، سجاد كريم، عبدالله دوشان، أمينة عبد الأمير، عباس فاضل، ومحمد الحسناوي.

يهدف هذا المعرض إلى إدانة جرائم الكيان الصهيوني وإحياء ذكرى الشهيدة منصورة عالیخاني.

/انتهى/

رمز الخبر 1962671

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات