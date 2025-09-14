لوحات ابداعية لفنانين عراقيين في وجه الصهاينة تخليدا لذكرى الفنانين الإيرانيين الشهداء

أفادت وكالة مهر للأنباء انطلقت فعاليات معرض "الفن في مواجهة الحرب"، صباح اليوم الاحد، في مركز فنون الثورة الإسلامية، حيث يُعرض فيه 24 لوحة فنية من أعمال فنانين عراقيين، مستوحاة من الفنانين الايرانيين الشهداء في حرب الـ12 يوما وبخاصة الفنانة الشهيدة منصورة عليخاني التي تعتبر واحدة من أهم المواضيع والشخصيات التي تناولتها هذه اللوحات.

ومن بين الفنانين الذين شاركوا بلوحاتهم في هذا المعرض: زهراء حسن، رسل أحمد، مرتضى رياض، عبد الرحمن حسين، ستار جبار الزاملي، محمد كاطع، مريم أحمد حسن، عادل خالد، أحمد سمير، فرح عصام، مسلم عقيل، زينب حقّي، كرّا العسلي، سجاد كريم، عبدالله دوشان، أمينة عبد الأمير، عباس فاضل، ومحمد الحسناوي.

يهدف هذا المعرض إلى إدانة جرائم الكيان الصهيوني وإحياء ذكرى الشهيدة منصورة عالیخاني.

/انتهى/