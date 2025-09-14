  1. إيران
  2. المجتمع
١٤‏/٠٩‏/٢٠٢٥، ١٢:١٦ م

خدمات الطوارئ الإيرانية هي أكبر شبكة إغاثة في المنطقة

رئيس منظمة الطوارئ الوطنية: منظمة الطوارئ الوطنية موجودة في خدمة الشعب ولديها 3466 قاعدة في جميع أنحاء إيران وتنفذ ما يقرب من 6 ملايين مهمة سنويًا.

أفادت وكالة مهر للأنباء، قال رئيس منظمة الطوارئ الوطنية: منظمة الطوارئ الوطنية موجودة في خدمة الشعب ولديها 3466 قاعدة في جميع أنحاء إيران وتنفذ ما يقرب من 6 ملايين مهمة سنويًا.

وأضاف: هناك 1,476 قاعدة حضرية و1,934 قاعدة برية و53 قاعدة جوية و3 قواعد بحرية تخدم الشعب من البر والجو والبحر. ويتم الرد على 20 مليون مكالمة في غرفة الطوارئ شهريًا.

وفيما يتعلق بالكوادر، صرّح رئيس منظمة الطوارئ: يعمل في قواعد الطوارئ ومراكز الاتصالات أكثر من 30 ألف من الكوادر البشرية المتعلمة والأكاديمية، جميعهم من خريجي الجامعات الطبية وحاصلين على درجة البكالوريوس على الأقل.

یاسر المصری

