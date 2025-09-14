إيران تتصدّر جذب السياحة العلاجية: التجميل وعلاج العقم في الصدارة

أفادت وكالة مهر للأنباء، فإن إيران بفضل بنيتها التحتية الطبية المتطورة، وكوادرها من الأطباء المتخصصين، إضافة إلى مراكزها العلاجية المجهزة، تُعَدّ من أبرز الدول ذات الإمكانات العالية في قطاع السياحة العلاجية. ويشمل هذا القطاع خدمات طبية وجراحية وتجميلية إلى جانب علاج العقم، ما يجعله فرصة اقتصادية مهمة وميزة تنافسية للبلاد، قادرة على حجز حصة معتبرة من السوق العالمية للسياحة الطبية.

تُقدّر قيمة السوق العالمية للسياحة العلاجية بمليارات الدولارات سنوياً، وتشير التوقعات إلى نمو حجم الرحلات العلاجية بمعدل يتراوح بين 20 إلى 25 في المئة سنوياً. وتستند إيران في هذا المجال إلى موقعها الجغرافي المميز وقربها من دول الجوار، ولا سيما العراق وأفغانستان وباكستان ودول الخليج الفارسي، الأمر الذي يمنحها أفضلية في جذب أعداد كبيرة من المرضى الراغبين في الحصول على خدمات طبية عالية الجودة وبكلفة أقل.

ويرى خبراء القطاع أنّ توفير الخدمات وفق المعايير الدولية والالتزام بالسلامة الصحية من شأنه أن يعزز مكانة إيران كمحطة رئيسية في خريطة السياحة العلاجية العالمية.

في هذا السياق, أكد مسلم شجاعي، مدير عام مكتب التسويق وتطوير السياحة الخارجية في وزارة التراث الثقافي، أنّ السياحة العلاجية والطبية تُعد من أبرز المزايا التنافسية لقطاع السياحة الإيراني، إلى جانب السياحة الدينية والثقافية ـ التاريخية، مشدداً على أنّها تمثل أحد المنتجات الرئيسية الثلاثة التي تتيح لإيران المنافسة مع العديد من الدول في هذا المجال.

وأوضح شجاعي في حديثه أنّ بعض التحديات لا تزال قائمة، رغم ما تحقق من تقدم، لافتاً إلى أنّ الأمانة العامة لمجلس توجيه السياحة العلاجية، التي تعمل تحت إشراف وزارة التراث الثقافي، تضم أربعة أركان أساسية هي: وزارة الخارجية، وزارة الصحة والتعليم الطبي، وزارة الاستخبارات، ووزارة التراث الثقافي.

وأضاف أنّ الدراسات تؤكد عدم وجود إشكاليات على مستوى الكفاءة العلمية والفنية، حيث يقدم الأطباء والأساتذة الإيرانيون خدمات بمستويات تضاهي المعايير العالمية، بل وتفوقها أحياناً. كما أنّ البنية التحتية متوفرة، إذ يوجد حالياً نحو 300 مستشفى معتمد لاستقبال المرضى الدوليين، إضافة إلى أسرة استشفائية بمستوى مقبول. وأقرّ شجاعي بأن جودة بعض المستشفيات لا تصل إلى مستوى ممتاز، غير أنّ القطاع الخاص في إيران يمتلك مستشفيات ذات مستوى رفيع.

وأشار إلى أنّ التحدي الأكبر يكمن في الإجراءات والبيروقراطية الإدارية، مبيناً أنّ إيران استقبلت العام الماضي نحو 7.4 مليون سائح، من بينهم ما بين مليون إلى 1.2 مليون شخص قصدوا البلاد لأغراض العلاج، سواء لزراعة الشعر أو الجراحات التجميلية أو زراعة الأعضاء أو علاج العقم.

وفي ما يخص السوق العالمية، نقل شجاعي عن إحصاءات جمعية السياحة العلاجية العالمية (MTA)، أنّ قيمة هذا القطاع تصل إلى نحو 47 مليار دولار سنوياً، حيث ينفق كل سائح علاجي في المتوسط ما بين 2500 إلى 3000 دولار، فيما يُقدّر حجم السوق العالمية بما يتراوح بين 18 و20 مليون مريض سنوياً.

