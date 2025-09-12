قائد الثورة: شاهدتُ فيلم موسى (عليه السلام)، كان رائعا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه نشر موقع سماحة قائد الثورة الاسلامية لقطات من لقاء فريق عمل فيلم موسى (عليه السلام) مع قائد الثورة، ورواية إبراهيم حاتمي كيا، مخرج الفيلم، عن بداية إنتاج الفيلم الذي يتناول حياة النبي موسى (عليه السلام).

خلال لقاءٍ عُقد مؤخرًا مع منتج ومخرج فيلم "موسى كليم الله (عليه السلام)" ومجموعة من أعضاء فريق العمل، قال آية الله الخامنئي: "شاهدتُ فيلم موسى (عليه السلام)، وكان رائعًا. إن شاء الله، يُمكنكم إنتاج جزءٍ ثانٍ منه بنفس الطريقة. كان رائعًا جدًا، والحمد لله. استمتعتُ بمشاهدة الفيلم وسعدتُ بإنتاج عملٍ كهذا".

