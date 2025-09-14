عراقجي يبحث مع نظرائه في الدول الاسلامية أوضاع فلسطين ومستجدات الملف النووي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى وزير الخارجية سيد عباس عراقجي، اليوم الاحد في العاصمة القطرية الدوحة، مع كل من نظيره الباكستاني والصومالي والمصري والعراقي، حول القضايا الثنائية والتطورات الاقليمية والدولية، لا سيما الوضع الكارثي في فلسطين المحتلة حيث جرائم الابادة المتواصلة بفعل الكيان الصهيوني، والتاكيد على اتخاذ اجراءات دولية عاجلة من اجل وضع حد لهذه المجازر وانهاء حالة افلات الكيان من العقاب.

وجرت هذه اللقاءات، عقدت على هامش اجتماع وزراء خارجية الدول الاسلامية والعربية التحضيري للقمة الطارئة غدا الاثنين والذي سيناقش العدوان الصهيوني الاخير على مقر الوفد المفاوض لحركة حماس في الدوحة.

وبحسب هذا التقرير، فقد استعرض عراقجي في هذه المباحثات، احد مستجدات العملية الدبلوماسية فيما يتعلق بالملف النووي الايراني وواجب الدول الاعضاء بمجلس الامن الدولي في هذا الخصوص.