حماس تدين تواجد نتنياهو وروبيو قرب حائط البراق

في بيان لها، اعتبرت حركة حماس، تواجد نتنياهو وروبيو السافر بجوار حائط البراق في القدس المحتلة، انتهاكاً واضحاً للمقدسات الفلسطينية.

أفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن وكالة شهاب الفلسطينية للأنباء، أدانت حركة المقاومة الإسلامية حماس في بيان صحفي، الإجراء السافر لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بجوار حائط البراق في القدس المحتلة.

ووصفت حماس هذا الإجراء من جانب نتنياهو وروبيو بجوار حائط البراق، الذي هو جزء لا يتجزأ من المسجد الأقصى المبارك، بأنه انتهاك صارخ للمقدسات وانتهاك واضح للوضع التاريخي والقانوني في القدس المحتلة.

وأضافت حماس: "إن هذا العدوان السافر يستفز مشاعر العرب والمسلمين بشكل مباشر، ويمثل انتهاكًا واضحًا للقوانين والأعراف الدولية، ويؤكد مجددًا دعم الحكومة الأمريكية الحالية الكامل للكيان الإسرائيلي وتعاونها معه في ارتكاب الجرائم بحق الفلسطينيين وأرضهم ومقدساتهم".

وأكدت حماس أن حائط البراق جزء لا يتجزأ من المسجد الأقصى المبارك، وسيبقى إسلاميًا بالكامل، وأن جميع مخططات الكيان الصهيوني وداعميه لتغيير معالمه التاريخية والإسلامية ستفشل.

