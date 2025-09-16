الوحدة بين الدول الإسلامية هي السبيل الأمثل لمواجهة الكيان الصهيوني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه واصل الرئيس الايراني لقاءاته على هامش القمة الطارئة لرؤساء الدول الإسلامية وجامعة الدول العربية في الدوحة، قطر، خلال لقائه بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، معربًا عن ارتياحه لهذا اللقاء والتبادلات الدبلوماسية العديدة بين البلدين، وقال: إن إيران ومصر لديهما حضارتان وتاريخ عريق ومجيد، وإن توسيع تعاونهما من شأنه أن يساهم في ضمان مصالح الشعبين وشعوب المنطقة بشكل أكبر.

وأعرب الرئيس عن أمله في إقامة علاقات رسمية بين البلدين في أقرب وقت ممكن، وأضاف: إن تعزيز الوحدة والتماسك بين الدول الإسلامية هو السبيل الأكثر فعالية لمواجهة تكرار واستمرار جرائم الكيان الصهيوني.

وفي هذا اللقاء، أعرب الرئيس المصري أيضًا عن سعادته بلقائه بالدكتور بزشكيان والتوجه نحو تحسين العلاقات بين البلدين، وقال: إن إيران ومصر لديهما قدرات جيدة لضمان المصالح المشتركة وكذلك مصالح الدول الأخرى في المنطقة.

كما أكد عبد الفتاح السيسي على ضرورة تقارب الدول الإسلامية وتبني موقف عملي واحد ضد تكثيف واستمرار وتكرار جرائم الكيان الصهيوني.

/انتهى/